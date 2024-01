"Ich liebe dir" handelte von der Figur Maik Mischke, der seinem 12-jährigen Sohn Chris erzählt, wie er Ostdeutschland sieht. Ein Abend, der mit Vorurteilen gebrochen hat und ein Plädoyer für genaues Hinsehen war. Jetzt hat der Autor Dirk Laucke einen zweiten Teil geschrieben. "Ich liebe dir. Aber lass dich nicht übern Haufen schießen" heißt der Abend. Es ist wieder ein Monolog vom Vater an den Sohn.

Dirk Laucke ist im sächsischen Schkeuditz geboren und in Halle aufgewachsen. Heute lebt der 41-Jährige in Berlin. Dort habe er viel mit Kulturkreisen zu tun, die zu großen Teilen westdeutsch geprägt sind: "Ich schäme mich jeden Tag für die Nazis im Osten." Trotzdem gebe es ja auch die vielen anderen Geschichten von Menschen, die dagegenhalten. Diese Geschichten zu erzählen, sei ihm wichtig, so der Autor. Daher habe ihn auch die Figur Papa Maik interessiert.