So durften sich nur bis zu zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten in der Öffentlichkeit treffen. Weihnachtsmärkte wurden verboten, Schwimmhallen, Bars und Diskotheken mussten schließen. In der Gastronomie galt eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Im Einzelhandel wurde 2G zur Pflicht.

Für diejenigen, die weder geimpft noch von einer Covid-19-Erkrankung genesen waren, galt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr.

Als Begründung wurde der extrem hohe Inzidenzwert in Thüringen herangezogen. Er lag am 23. November 2021 laut RKI bei 685,3 – nur in Sachsen war der Wert mit 969,9 noch höher.