Ein Schwerpunkt der Fusionen ist das Eichsfeld . Dort bilden zum Beispiel elf bisher selbständige Gemeinden die neue Landgemeinde Uder. Weitere Fusionen gibt es unter anderem in den Landkreisen Wartburg, Unstrut-Hainich und Saale-Holzland.

Bestätigt wurde vom Innenausschuss auch der Zusammenschluss von Wünschendorf und Berga im Kreis Greiz. Dort hatten Einwohner von Wünschendorf eine Unterschriftenliste gegen die Fusion mit Berga vorgelegt. Das Land will die Neugliederungen mit rund 21 Millionen Euro fördern. Der Landtag wird das Gemeindeneugliederungsgesetz voraussichtlich in der Sitzung in der kommenden Woche beschließen.