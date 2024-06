Heiligenstadt: Herkunft hunderter Kunstobjekte im Eichsfeldmuseum unklar

Provenienzforschung Heiligenstadt: Herkunft hunderter Kunstobjekte weiter unklar

Hauptinhalt

07. Juni 2024, 16:00 Uhr

Im Februar hatte der Museumsverband Thüringen sein Projekt "Auf der Suche nach NS-Raubgut an 17 Thüringer Museen" vorgestellt. Nun gibt es erste Ergebnisse. Dafür wurden in Heiligenstadt das Eichsfeldmuseum und das Literaturmuseum "Theodor Storm" unter die Lupe genommen. Im Eichsfeldmuseum ist weiterhin unklar, welche Objekte Raubkunst sein könnten. Im Literaturmuseum konnten zumindest keine konkreten Hinweise gefunden werden. In beiden Häusern muss weiter geforscht werden.