Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen können die Wähler unfrankiert in dem adressierten roten Wahlbriefumschlag an die Stadtverwaltung senden oder unmittelbar in den Briefkasten am Rathaus einwerfen. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingegangen sein. Am Sonntag selbst ist laut Stadt keine Stimmabgabe im Wahlbüro des Neuen Rathauses möglich.