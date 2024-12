Ein Jahr später lebt das Rentnerpaar wieder im eigenen Heim. Das Wohnzimmer hat wieder eine Schrankwand, einen Esstisch, Couch und Sessel. Das Haus hat wieder Türen und die Wände sind gelb gestrichen. An allen Wänden hängen Bilder und Fotos. Von der Flut, die vom Sportplatz her durch das Haus drückte, ist kaum noch etwas zu spüren. "Das habe ich meiner Familie und vielen Helfern aus der Region zu verdanken. Sie waren sehr fleißig", sagt Wolfgang Geisler. Vier Töchter und die Schwiegersöhne packten an. Unterstützer kamen sogar aus Nordhausen und ermöglichten den Geislers nun einen würdiges Leben in den eigenen vier Wänden.

Bildrechte: MDR/Armin Kung