In Thüringen regelt §30 des Thüringer Kindergartengesetzes, dass für die Betreuung eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung im Zeitraum der letzten 24 Monate vor Schuleintritt kein Elternbeitrag geltend gemacht werden darf. In der Regel geben Eltern an, sobald ihr Kind den Kindergarten besucht und ab wann dieses in die Schule wechselt. 24 Monate davor wird die Zahlung der Eltern eingestellt. Stattdessen kommt die Kommune als Träger der Einrichtung für die Kosten auf. Diese wiederum werden dann vom Land erstattet.