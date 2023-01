Im sogenannten Maßregelvollzug werden psychisch erkrankte oder drogenabhängige Straftäter betreut. In Thüringen wurde er 2002 privatisiert. 2019 hatte die Thüringer Landesregierung beschlossen, die Maßregelvollzüge wieder in staatliche Hand zu überführen. In den Krankenhäusern in Hildburghausen und Mühlhausen gibt es den Angaben nach etwa 210 Plätze für verurteilte Straftäter. In Stadtroda sind es früheren Angaben zufolge rund 80 Plätze.