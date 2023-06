In Lengenfeld unterm Stein im Unstrut-Hainich-Kreis hat am Montag eine neue Seniorenresidenz eröffnet. Im alten Kurfürstensitz sind 35 Zimmer mit je bis zu 35 Quadratmeter Fläche entstanden. Fünf Wohnbereiche sind auf drei Gebäudeflügel verteilt; alle barrierefrei. Der private Besitzer hat das Schloss an das Wohn- und Pflegezentrum (WPZ) Unstrut-Hainich GmbH vermietet; im Herrenhaus entstehen bis Ende August neue Wohnungen.