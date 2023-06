Spargelernte in Herbsleben - hier auf einem Damm, den die Agrargesellschaft verpachtet,

Spargelernte in Herbsleben - hier auf einem Damm, den die Agrargesellschaft verpachtet, Bildrechte: MDR/Jana Hildebrandt

Auch die Nachfrage für das Gemüse aus Thüringen hat sich nach Angaben der beiden Anbaubetriebe besser entwickelt als angesichts der Inflation befürchtet. "Die Nachfrage war deutlich positiver als die im vergangenen Jahr", sagte Arvid Schmidt-Heck, Vorstand der Agrargesellschaft Herbsleben, die in diesem Jahr auf 80 Hektar Fläche geerntet hat. Probleme gab und gibt es beim Personal. Die Betriebe konnten in diesem Jahr nicht alle Verkaufsstände besetzen.

Jan Niclas Imholze, Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben, beobachtet schon seit mehreren Jahren einen rückläufigen Spargelkonsum. Vor allem junge Menschen scheuten wohl den Aufwand bei der Zubereitung, vermutet er. Der Betrieb in Kutzleben hat demnach in diesem Jahr eine Erntemenge von 700 Tonnen Spargel auf 150 Hektar erzielt.

Spargel ist mit einem Anteil von einem Drittel an der Gemüseanbaufläche die wichtigste Gemüseart in Thüringen. 17 Unternehmen bauen Spargel an, darunter zwei Ökobetriebe. Der Unstrut-Hainich-Kreis ist Anbauschwerpunkt. Mit einer Anbaufläche von weniger als 300 Hektar ist Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern ein kleines Anbaugebiet.