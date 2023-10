In gleich drei Museen fand die Provenienzforscherin sogenannte "Pustaha", das sind Zauberbücher des Volkes der Batak aus Indonesien. Die Funde in Gera, Rudolstadt und Greiz werden nun in wissenschaftlichen Datenbanken eingetragen und können künftig näher untersucht werden. Zudem hat die Staatliche Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz bereits eine Sondervitrine eingerichtet, um das Zauberbuch zu zeigen. Solche "Pustaha" sind in vielen öffentlichen Sammlungen in Europa zu finden. Es wird geschätzt, dass es mehrere Hundert sind. Wohlgemerkt: vor allem in europäischen Museen.