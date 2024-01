Seit Mittwoch können telefonisch Termine vereinbart werden, bevor am kommenden Montag Thüringens erste Akutpraxis in der Ernst-Toller-Straße öffnet. Ziel sei es, zusätzlich zum Bereitschaftsdienst Patienten der Region mit dringenden Versorgungsnöten zu behandeln. Das Praxisangebot richte sich vor allem an Menschen, die derzeit in Gera und in der Region keinen Hausarzt finden, sagte die KVT-Vorsitzende Annette Rommel.