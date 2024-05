Der Europa Nostra Award geht in diesem Jahr unter anderem nach Gera. In der Kategorie "Konservierung und adaptive Wiederverwendung" werden die Villa Haus Schulenburg und ihr Besitzer Volker Kielstein ausgezeichnet.

In der Begründung des Europäischen Denkmalschutzverbundes hieß es, das private Restaurierungsprojekt sei ein leuchtendes Beispiel für den Erhalt der Architektur des 20. Jahrhunderts. "Es war ehrgeizig und umfassend, berücksichtigte sorgfältig die Materialien und wahrte die Kohärenz mit der Ästhetik des Gebäudes, von Innenräumen über Möbel bis hin zum Garten."

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff gratulierte Volker Kielstein zu der Auszeichnung. "Das Van de Velde Haus Schulenburg ist ein Symbol für das Engagement und die Leidenschaft, die unser kulturelles Erbe am Leben erhalten." Haus Schulenburg in Gera verdanke Kielstein seinen heutigen wunderbaren Zustand. Die beeindruckende Restaurierung unter seiner Leitung zeige, wie privates Engagement und öffentlicher Auftrag Hand in Hand gehen könnten, um historische Schätze zu bewahren.