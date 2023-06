Das E-Mobil "Hopper" wird ein neues Mobilitätsprojekt im Geraer Stadtteil Lusan. Dabei handelt es sich um ein E-Bike mit zwei Sitzen, Dach und Kofferraum. Die TAG Wohnen als größter Vermieter will damit nach eigenen Angaben die Auswirkungen auf die Parkplatzsituation im Wohngebiet testen. Das Fahrzeug wurde von einem Augsburger Startup entwickelt. In Gera sollen damit die Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes unterwegs sein.

Der "Hopper" fährt bis zu 120 Kilometer weit und kommt dabei auf eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h. Damit darf der Hybrid aus Auto und Fahrrad auch auf Radwegen fahren. Außerdem sind für das Fahren mit dem "Hopper" weder Anmeldung noch Führerschein nötig, ebenso entfallen Pflichtversicherung und Steuer. Laut Hersteller kann der Kofferraum optional erweitert werden. Dann finden etwa auch Einkauf und Getränkekisten Platz. Aufgeladen wird an einer normalen Haushaltssteckdose.

Laut TAG Wohnen wurden die Geraer wegen ihrer Erfahrungen mit ähnlichen Projekten ausgewählt. Im größten Stadtteil Lusan sind derzeit auch der Lieferroboter "Robby" und das Assistenz-System "BeHome" im Einsatz. Die Helfer sollen vor allem älteren Menschen die Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen. Die TAG Wohnen ist größter Vermieter in Gera. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben allein in Thüringen einen Bestand von 20.000 Wohnungen.