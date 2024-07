Bereits 2020 hatte das Amtsgericht Gera Klar wegen Hehlerei und Diebstahls in mehreren Fällen sowie Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten und zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer weiteren Freiheitsstrafe von zwölf Monaten verurteilt. Dabei wurde damals laut Landgericht auch ein weiteres Urteil des Amtsgerichtes von 2018 berücksichtigt.

Der Angeklagte ging 2020 damals gegen die Urteile bis zum Oberlandesgericht vor. Dieses hob im vergangenen August die Urteile teilweise auf, sodass die verbliebenen Vorwürfe am Geraer Landgericht in einem neuen Berufungsprozess nun verhandelt werden mussten.

Unabhängig davon beschäftigt Klar weiter die Justiz: Das Amtsgericht Gera hatte im Februar ein Verfahren gegen ihn wegen eines umstrittenen "Schuldig"-Plakats eingestellt. Gegen die Einstellung war die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen. Zugleich gab es damals ein Urteil in einem weiteren Verfahren gegen ihn . Schließlich ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen weiterer Vorwürfe gegen ihn .

Klar ist in Gera als Veranstalter von Rechtsaußen-Protesten und durch seine während der Corona-Pandemie entstandenen Montagsdemonstrationen bekannt geworden, zu denen in Hochzeiten mehrere Tausend Menschen teilnahmen. Aktuell sind es 200 bis 400 Teilnehmer. Gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in Gera hatte er außerdem mehrfach mobilisiert. Eine Veranstaltung von ihm dazu hatte die Polizei im Februar aufgelöst.