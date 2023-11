Ob daraus etwas wird? Denn Matteo ist unheilbar krank. "Ich habe die Schmetterlingskrankheit", erzählt Matteo frei heraus. "Meine Haut ist fast so dünn wie der Flügel eines Schmetterlings, und so empfindlich ist sie auch." Eine seltene Krankheit, unter der in Deutschland rund 3.000 Menschen leiden, weiß Vater Steffen: "Epidermolysis bullosa distrophica. Ihm fehlt ein Collagen, der 'Klebstoff' zwischen den Hautschichten. Matteo muss behandelt werden wie ein rohes Ei. Schon bei kleinsten Berührungen kommt es zu Blasen und offenen Wunde. Und so wie es außen aussieht, sieht es auch innen aus." Die Lebenserwartung liegt zwischen 20 und 30 Jahren. "Wir wollen unseren Matteo natürlich so lange wie möglich behalten!"

Dafür Ärzte zu finden, ist schwer. In Salzburg in Österreich gibt es Spezialisten, auch in Hannover. Seit Kurzem wird auch an der Uniklinik in Jena geforscht, freut sich Vater Steffen über die künftig kurzen Wege. Denn die Krankheit soll auf keinen Fall Matteos Leben bestimmen. Soweit möglich, läuft alles normal. Der Neunjährige besucht die vierte Klasse der Wilhelm-Busch-Schule in Gera. "Mathe, Musik und Heimat- und Sachkunde mag ich am liebsten", sagt Matteo. Unterstützt wird er von seiner Schulbegleiterin Yvonne. "Die ist sehr nett."