Justiz Neonazi-Rocker vor Gericht: Urteil in Turonen-Prozess erwartet

14. März 2024, 20:40 Uhr

Am Freitagvormittag wird in Gera ein weiteres Urteil im so genannten Turonen-Prozess erwartet. Die Staatsanwaltschaft hat für die zwei Angeklagten mehrjährige Haftstrafen gefordert. Sie sollen mit Drogen gehandelt haben.