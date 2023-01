Doch nun bessert sich die Übertrittsquote von Grund- an Regelschule wieder. "Die Eltern haben weniger Angst vor Unterrichtsausfall und entscheiden danach, was der bessere Weg ist fürs Kind", freut sich Grundschulrektorin Uta Spreda. Die Kinder der Elternsprecher Böhme und Hubrich fühlen sich wieder wohl an der Regelschule: "Ein Hoch auf die Lehrer!" Am 28. Januar öffnet die Regelschule in Auma ihre Türen für interessierte Grundschüler zum Tag der offenen Tür.

Deutlich weniger rosig sieht es an der Regelschule Münchenbernsdorf aus, die bis zum vergangenen Schuljahr gemeinsam mit der Regelschule von einem Schulleiter gemeinsam verwaltet wurde. Zwar wurde auch dort der Rektorenposten neu besetzt - nicht aber die Stellen von langzeiterkrankten Lehrern oder einer Lehrerin in Elternzeit. "Bildungsminister Holter hat gut begründete Ideen, aber wenn das Schulamt nicht dahintersteht, geht es nicht voran", sagt Petent Schäfer, der in Münchenbernsdorf für die CDU im Stadtrat sitzt. Ihn wurmt, dass trotz der langen Abwesenheit von Lehrern keine Vertreter kommen. So werde in Münchenbernsdorf aktuell in den Klassen Fünf bis Acht kein Geschichte unterrichtet. In WRT gab es zuletzt nur drei Schulstunden - im ganzen Schuljahr.