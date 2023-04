Der Bürgermeister "macht, was er will", so Kirst. Die Fraktion wirft Hammerschmidt und den Stadtwerken in der Anzeige ein "nahezu ungezügeltes Ausgabeverhalten" vor und kritisiert auch, dass es bei den Stadtwerken seit Monaten keinen Geschäftsführer gibt. Auf eine Bitte von MDR THÜRINGEN um Stellungnahme antwortete Hammerschmidt bisher nicht.