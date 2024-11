Podiumsdiskussion in Jena Warum Demokratie ohne Debatten nicht funktioniert

"Ich bin jemand, der Streitkultur sucht. Ich will debattieren und ich will auch andere Meinungen hören und ich will in Austausch gehen. Ich glaube, das ist das Fundament unserer Demokratie", sagt Ahmad Mansour. Der Psychologe und Buchautor, der mit seiner eigenen Stiftung in vielen Bildungsprojekten arbeitet, war einer der Gäste des Podiums in Jena. Als gebürtiger Palästinenser, mit deutscher und israelischer Staatsangehörigkeit, weiß auch er, wie schwer es ist, Debatten zu führen und Kontroversen auszuhalten. Er steht bei öffentlichen Auftritten unter Polizeischutz.