Johann Wolfgang von Goethe war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Naturforscher. Das zeigt die Universität in Jena mit dem neuen Goethe-Laboratorium, das seit Donnerstag (11.7.) erstmals Besuchern zugänglich ist. Seinen Sitz hat das Laboratorium im sanierten Inspektorhaus am Botanischen Garten der Friedrich-Schiller-Universität.

In der Anatomie erfahre man auch etwas über die Paläontologie Goethes, erklärte Hühn weiter, in dem Raum der Geologie auch über seine Wolkenlehre und der Raum der Botanik sei verknüpft mit der Farbenlehre. Hier gebe es auch die Möglichkeit, eigene Versuche mit dem Prisma anzustellen.

Das Inspektorhaus des Botanischen Gartens in Jena wurde auf Anregung von Johann Wolfgang von Goethe zwischen 1825 und 1827 errichtet. In ihm hatten die Inspektoren und Direktoren des Botanischen Gartens ihren Wohnsitz. 1921 wurde darin ein Goethemuseum eingerichtet.

Goethe habe zusammengerechnet fünf Jahre in Jena verbracht, so Hühn weiter. Seine naturwissenschaftlichen Studien waren eng mit der Universität Jena verbunden. Er habe dort die gesamten Sammlungen sowie die Infrastruktur der Naturforschung aufgebaut und die Universitätsbibliothek und ihre Erfassung von Büchern gestaltet. "Seit 1817 ist er immer wieder in dieses Haus gekommen, hat dort eigene Räume gehabt zur Übernachtung und hat es genossen, inmitten so einer herrlichen Vegetation sein zu können."