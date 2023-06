Klimaschutz-Demonstranten der "Letzten Generation" haben am Montagmorgen in Jena eine Straße nahe des Bahnhofs Jena-Paradies blockiert. Nach Angaben der Polizei beteiligen sich sechs Blockierer an der Aktion, fünf davon haben sich auf der Knebelstraße festgeklebt. Sie blockieren seit acht Uhr dort eine Fahrbahn in Richtung Busbahnhof.