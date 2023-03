Justiz Terror-Prozess in Jena hat begonnen: Erfurterin wegen IS-Mitgliedschaft angeklagt

Am Oberlandesgericht Jena hat am Dienstag der bisher größte Prozess um islamistischen Terror in der Thüringer Justiz-Geschichte begonnen. Angeklagt ist eine 25-jährige Frau aus Erfurt. Sie soll sich der Terror-Organisation "Islamischer Staat" (IS) in Syrien angeschlossen haben. Ob das Verfahren Details zu ihrem Leben in den Lagern des IS liefert, ist unklar.