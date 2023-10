Ärgerlich ist für viele, dass in der Kurstadt aktuell kaum Investitionen angeschoben werden. Doch das liegt laut André Burkhardt an der schwierigen finanziellen Situation. "Wir kämpfen hier auf verlorenem Posten", sagt André Burkhardt. "Wir sind seit Jahren in der Haushaltssicherung." Heißt: die Stadt darf nur Pflichtaufgaben beauftragen. Freiwilliges wie Kultur oder eben Investitionen sind nicht möglich. Wegen des Status als Kurstadt leistet sich Bad Lobenstein trotzdem diverse Konzerte und Feste. Schließlich wollen die Kurgäste für ihre Kurumlage auch ein kulturelles Angebot haben.

Viel Geld fließt in die Ardesia-Therme. Bis zu 800.000 Euro Zuschuss jährlich verschlingt das städtische Unternehmen. Einnahmen und die Mittel aus dem Kurlastenausgleich des Landes Thüringen decken gerade mal die Hälfte des Zuschussbedarfs. Laut Rechtsaufsichtsbehörde hat sich der Zuschussbedarf der Therme pro Gast seit 2011 mehr als verdreifacht.

Die Ardesia-Therme ist mit bis zu 800.000 Euro Zuschuss der dickste Brocken im Stadthaushalt. Bildrechte: Andreas Dreißel

Das Landratsamt fordert von der Kurstadt rigide Sparmaßnahmen, zum Beispiel Kürzungen bei Verwaltungs- und Betriebskosten. Ein von der Bad Lobensteiner Verwaltung aufgestellter Haushaltssicherungsplan wurde in Schleiz abgelehnt. Damit sind auch Hilfsgelder vom Land Thüringen vorerst vom Tisch. Im November will der Stadtrat über einen Haushalt für dieses Jahr beraten. Immerhin sind laut André Burkhardt die Steuereinnahmen aus der ansässigen Wirtschaft in diesem Jahr höher als geplant. Damit könnte die Kurstadt möglicherweise einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Der undichte Stadtteich konnte in diesem Jahr fertig saniert werden. Bildrechte: Andreas Dreißel

Für die nächsten Jahre gibt es allerdings weiterhin trübe Aussichten. Und damit auch keine Hoffnung auf Investitionen im Stadtgebiet. Schon in diesem Jahr konnte die Verwaltung nur begonnene Maßnahmen weiterführen. So wurde die Sanierung des undichten Stadtteiches inzwischen abgeschlossen. Auch am Bahnhof gehen die Arbeiten weiter.

Der Bad Lobensteiner Bahnhof wird zurzeit für knapp drei Millionen Euro saniert. Bildrechte: Andreas Dreißel

Hier soll neben einem Café und einem Hostel mit vier Zimmern auch eine Kleinkunstbühne entstehen. Doch neben gestiegener Baukosten machen der Stadt auch die kaum verfügbaren Handwerker zu schaffen. Im Haushalt wird sich das Großprojekt mit rund einer Million Euro Eigenmitteln bemerkbar machen, was ungefähr dem aktuellen Defizit im Jahreshaushalt entspricht.

Für die beiden Ersatz-Bürgermeister dürfte die Arbeit bis zum Mai also nicht einfacher werden. Dann wird auch in Bad Lobenstein wieder ein neuer Bürgermeister gewählt. Noch hat niemand seinen Hut in den Ring geworfen.

Und angesichts der finanziellen Herausforderungen wird auch der neue Hauptamtliche in den nächsten Jahren wohl kleine Brötchen backen müssen. André Burkhardt macht sich Sorgen um Bad Lobenstein: "Wenn wir noch lange keinen Haushalt haben und Bad Lobenstein stagniert, werden wir irgendwann am Ende sein. Dann wird Bad Lobenstein vielleicht auch kein Bad mehr sein."