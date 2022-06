Für den insolventen Autozulieferer ETM in Saalburg-Ebersdorf gibt es zwei Interessenten. Doch bis zu einer Übernahme kann es noch Monate dauern. Inzwischen gibt es sogar wieder Neueinstellungen.

Das sagte Insolvenzverwalter Rolf Rombach am Donnerstag. Demnach überprüfen die potenziellen Investoren derzeit die Geschäftsunterlagen. Ein möglicher Verkauf werde aber Monate dauern, dafür brauche es die Absprache mit den Großkunden der ETM GmbH. Rombach rechnet erst Ende September oder im Oktober mit einer Entscheidung. Bis dahin müsse die Produktion stabil weiterlaufen.

Am 1. Februar 2022 war das Insolvenzverfahren für die Engineering Technologie Marketing GmbH eröffnet worden. Seitdem wird im Unternehmen uneingeschränkt produziert. In den vergangenen Wochen habe es sogar Neueinstellungen gegeben, so Rolf Rombach. Das spreche für das Ziel aller Beteiligten, den Standort zu erhalten.