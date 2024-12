Sybille Apel und Anja Reichmann haben alle Hände voll zu tun im Kleiderstübchen der Diakonie . Auf rund 15 Quadratmetern gibt es hier Kinderkleidung in allen Größen . An den Wänden reichen die Regale bis hoch zur Decke.

Der Tisch in der Mitte ist für die Ehrenamtlichen Ablage und für die Kunden ein Platz zum Ausbreiten der Kleidungsstücke. "Wir haben uns hier ganz auf Kinder spezialisiert", sagt Jennifer Binder von der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein. "Mehr gibt der Platz nicht her und außerdem haben wir gedacht, dass bei Kindern der Bedarf am größten ist."

Schnell fanden die Diakonie-Mitarbeiterinnen heraus, wie groß der Bedarf an Kindersachen ist. Schon in kurzer Zeit entstand in einem früheren Büro das Kleiderstübchen. Die Regale bauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Werkstätten für behinderte Menschen in Altengesees.