Der Kreis rundet sich, freut sich Thomas Breidenbach, der Geschäftsführer des Eisenacher St.-Georg-Klinikums. Was seine Vorgänger vor 21 Jahren mit einer großen Krankenhausfusion begonnen hätten, komme jetzt zum Abschluss. Damals hatten sich das kommunale Wartburg-Klinikum mit den Trägern Stadt und Landkreis und das Christliche Krankenhaus zusammengetan, um Kräfte zu bündeln. Letzteres war 1994 aus dem Evangelischen Krankenhaus und dem katholischen Elisabeth-Krankenhaus entstanden. Innerhalb von 30 Jahren also aus drei Häusern eines – und nun ist der vorerst letzte bauliche Schritt in trockenen Tüchern: der Ersatzneubau für das Eingangsgebäude (Haus A).

Bei der symbolischen Scheckübergabe (von links): Der Ärztliche Direktor Heiko Wunderlich, Geschäftsführer Thomas Breitenbach, Verwaltungsleiter Arne Hederich, Prokuristin Beatrix Jäger, Ministerin Heike Werner (Linke). Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Das stammt noch vom Ende des 19. Jahrhunderts und ist seither mehrfach umgebaut worden. Weil die Substanz so marode ist, sind dort schon länger keine Patienten mehr untergebracht. Stattdessen finden sich darin Büros beispielsweise für den Sozialdienst oder die Hygiene, Konferenzräume in früheren OP-Sälen, dazu mehrere Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ). Letztere sollen in ein eigenes Ärztehaus umziehen, das noch auf dem Gelände gebaut werden soll, als Ersatz für das bisherige Haus N. Von einem "Medizin-Campus" spricht Geschäftsführer Thomas Breidenbach.

Das Land will mit der Großinvestition sichern, dass die Menschen in Westthüringen wohnortnah versorgt sind, sagt die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). "Das Klinikum hier hat einen Schwerpunktauftrag, aber auch eine überregionale Bedeutung, deswegen ist es wichtig, dass es hier gute Krankenhausstrukturen gibt." Es brauche gute Rahmenbedingungen und auch viel technischen Support – dem könne man mit dem Ersatzneubau Rechnung tragen.

Ein Entwurf des geplanten Neubaus, der das bisherige Eingangsgebäude des Eisenacher St.-Georg-Klinikums ersetzen soll. Bildrechte: GSP Gerlach Schneider Partner Architekten/St. Georg Klinikum Eisenach

Das neue Gebäude soll zum einen repräsentativer Eingang sein, der Patienten besser in und durch das Klinikum leitet. Das ist bisher ein Manko, viele finden sich im Klinikum nur schwer zurecht. Zum anderen sind auf den 7.400 Quadratmetern eine Reihe technisch aufwändiger Einrichtungen geplant: zwei Säle für ambulante Operationen, eine "Stroke-Unit" für Schlaganfallpatienten und die neurologische Frührehabilitation für Menschen, die künstlich beatmet werden müssen. Dazu kommen die Neurologie mit 28 und die Palliativstation mit zehn Betten. Im Erdgeschoss ist ein Konferenzbereich geplant, denn es wird immer mehr interdisziplinär und auch mit anderen Krankenhäusern zusammengearbeitet – auch dafür braucht es Räume und Technik.

Verwaltungsleiter Arne Hederich erklärt das Bauvorhaben, das bis 2028 vollständig umgesetzt werden soll. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Für die 61 Millionen Euro wird außerdem auf dem Dach eine große Solaranlage gebaut und das Außengelände neugestaltet. Wenig versiegeln, angenehme Flächen zum Aufenthalt schaffen, so stellt es der Projektleiter, Verwaltungsleiter Arne Hederich, vor. Und erwähnt auch, dass ein höherer Energiestandard erreicht wird als derzeit vorgeschrieben. Allerdings, und das wird vermutlich viele Eisenacher schmerzen, werden die beiden 130 Jahre alten Schwarzkiefern vor dem Eingang für das Bauprojekt fallen müssen. Es sollen Kunstwerke aus dem Holz entstehen, sagt Thomas Breidenbach, die vor und in der Klinik aufgestellt werden.

Ein Entwurf für den Neubau des Klinik-Eingangsgebäudes aus der Vogelperspektive. Auf dem Dach ist eine große Solaranlage geplant. Bildrechte: GSP Gerlach Schneider Partner Architekten/St. Georg Klinikum Eisenach

Seit Jahren wird das Vorhaben geplant, jetzt kann es umgesetzt werden. Der Zeitplan ist sportlich. Es beginnt mit dem Bestandsgebäude, das bis Ende kommenden Jahres leergezogen werden soll – vorausgesetzt, der Neubau des Ärztehauses für die MVZ-Praxen ist bis dahin fertig. Für die übrigen Büros werden "modulare Systeme" aufgebaut, ein Containerpark. Anfang 2025 soll der Abriss folgt, gleich anschließend der Aufbau. 2027, so Breidenbachs Ziel, sollen die ersten Bereiche dort einziehen und arbeiten, bis 2028 alles komplett sein.

392 Betten hat das Eisenacher Klinikum derzeit, zusätzlich 63 in einer Tagesklinik in der Schillerstraße - dabei soll es bleiben. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) sieht in dem Ersatzneubau einen wichtigen Schritt, damit sei das Haus zukunftssicher aufgestellt. Das liege aber auch an "großartigen ärztlichen und Planungsleistungen".