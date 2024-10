Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hatte seine geplante Teilnahme in Mödlareuth kurzfristig abgesagt. Stattdessen besuchte er zur Einheitsfeier einen Festgottesdienst im Berliner Dom. Dort nannte er die Friedliche Revolution ein "Leuchtfeuer in unserer Geschichte". Der Tag sei eine Mahnung, dass Freiheit, Einheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit seien.

Bereits am Mittwoch war mit einem Festakt in der Gedenkstätte Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze an die deutsch-deutsche Trennung und an die Wiedervereinigung 1990 erinnert worden. Daran teil nahmen unter anderem Thüringens geschäftsführender Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Die Stadt Jena feierte den 3. Oktober am Donnerstag mit einem Festakt mit ihrer Partnerstadt Erlangen.