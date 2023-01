Wie der "Leipziger Turm" zu seinem Namen kam Seinen Namen erhielt der Leipziger Turm in den 1930er-Jahren. 1929 besuchte der Natur- und Wanderfreund Prof. Wilhelm Greiner aus Eisenach die Gegend und war von der Aussicht auf dem 801 Meter hohen Gipfelplateau des Rauhügels so begeistert, dass er in einem Gutachten den Bau einer Schutz- und Aussichtshütte propagierte. Am Pfingstsonntag 1931 besuchten Wanderfreunde des Zweigvereines Leipzig ebenfalls die Gegend. Sie hatten den Aufruf des Schmiedefelder Zweigvereines zur Unterstützung des Turmbaus im Thüringer Monatsblatt verfolgt. Im Ergebnis dieses Besuches überreichte der Verein eine Spende von 2.000 RM, so dass zur Realisierung nur noch 615 RM fehlten. Der großzügige Beitrag des Leipziger Vereins wurde dadurch gewürdigt, dass der Turm den Namen Leipziger Turm verliehen bekam.



