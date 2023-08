Ein Banner an den Resten der früheren Linkenmühlenbrücke am Hohenwartestausee in Altenroth (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) hat die Wasserschutzpolizei am Mittwoch entfernt. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Das Banner hatte der frühere Landrat Hartmut Holzhey aufgehängt.