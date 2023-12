Die Suche nach Strom

Nein, es war ernst im vergangenen Jahr, sagen Florian Schebitz und Gordon Bittig. Sie leiten die Feintechnik GmbH in Eisfeld, die zur amerikanischen Firma Harry's gehört. Am Standort in Eisfeld werden Rasierer hergestellt. Aber im Herbst 2022 stand tatsächlich auf der Kippe, ob die Produktion weiterlaufen kann.

Ausgerechnet in der Energiekrise lief der Stromvertrag des Rasierklingenherstellers aus. Und ein neuer Vertrag war nicht in Sicht. Kein Energieversorger wollte das Risiko eingehen, dem Unternehmen in dieser unsicheren Lage einen langfristigen Strompreis anzubieten. Am Ende kam doch ein Vertrag zustande: mit dem städtischen Energieversorger SÜC aus dem benachbarten Coburg.

Bildrechte: MDR/Markus Hering

Solarzellen und Gasflaschen

Die Energiekrise im letzten Jahr hat zu einem Umdenken geführt. Florian Schebitz, Feintechnik GmbH Eisfeld

Der Strom fließt wieder im Rasierklingenwerk. Das heißt aber nicht, dass alles so läuft wie vorher. Das Erdgas, das bei Harry's vorher in der Produktion zum Einsatz kam, wurde durch Gas aus der Flasche ersetzt.

Geschäftsführer Florian Schebitz ergänzt: "Die Energiekrise im letzten Jahr hat zu einem Umdenken geführt. Sonst hätten wir ja nie darüber nachgedacht, dass wir Erdgas aus der Produktion verbannen. Wir haben jetzt einen Hallenneubau, wo wir Solarpanels haben. Da diskutieren wir natürlich: Wollen wir Solar noch weiter ausbreiten?"

Tatsächlich stehen die Solarzellen schon auf dem Werkshof. Anfang nächsten Jahres sollen sie zusammen mit der neuen Fabrikhalle in Betrieb gehen. Dabei geht der Sonnenstrom nicht erst ins Netz, sondern direkt in die Produktion. Das Werk kann sich also ein Stück weit selber mit Energie versorgen.

Bildrechte: MDR/Markus Hering

So schwierig die Energiekrise auch war und ist: Sie zwingt viele Unternehmen zu einer Veränderung, die durch eine viel größere Bedrohung notwendig wird: den Klimawandel. Gerade sitzen Entscheider aus der ganzen Welt in Dubai auf der Klimakonferenz COP28.