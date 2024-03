Die SPD in Hildburghausen stellt keine eigene Liste für die bevorstehende Kommunalwahl auf. Das hat der Ortsverband der Partei am Montagabend beschlossen. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN sagte, sind nach der Parteistrafe gegen Michael und Ralf Bumann sämtliche möglichen Kandidaten so wörtlich "abhandengekommen".