Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) gelten immer noch häufig als "typisch männlich". In einer Umfrage der Internationalen Hochschule mit Sitz in Erfurt waren 70 Prozent der befragten Schülerinnen an MINT-Themen interessiert. Gut 80 Prozent gaben an, dass sie generell an einem Studium interessiert seien. 40 Prozent der Mädchen fühlten sich jedoch mit diesen Themen überfordert.

Dabei gaben sie mehrheitlich an, dass sie im Freundes- und Familienkreis keine Frauen kennen, die in MINT-Berufen arbeiten. Die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, wie der Unterricht in den Schulen gestaltet wird und mögliche finanzielle Hürden während des Studiums wurden als Gründe für das fehlende Interesse angegeben.

Rollenvorbilder sind wichtig

Doch nicht nur für die Studien- oder Berufswahl können Rollenvorbilder entscheidend sein, sondern auch in der Uni selbst: "Das macht durchaus einen Unterschied. Ich merke, dass es schon eine Wirkung erzielt, wenn ich vor ihnen stehe und kein Professor mit weißen Haaren", sagt Katja Tonisch von der TU Ilmenau. Katja Tonisch lehrt Physik und ist Gleichstellungsbeauftragte an der TU Ilmenau. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Sie unterrichtet Physik und ist Gleichstellungsbeauftragte an der Universität. Sind Wissenschaftlerinnen in der Lehre präsent, könnten sich Frauen eher damit auseinandersetzen, ob sie auch nach dem Abschluss in der Forschung tätig sein wollen.

Um die Anzahl der Studentinnen zu erhöhen, führte die TU Ilmenau im Bereich der Mathematik den Schwerpunkt Wirtschaftsmathematik in einem Masterstudiengang ein. Ergebnis: Der Frauenanteil liegt bei fast 40 Prozent. Denn Frauen würden sich deutlich häufiger für fächerübergreifende Studiengänge entscheiden, erklärt Tonisch.

Anteil der Frauen an der Technischen Universität Ilmenau An der TU Ilmenau haben im Wintersemester 2022/23 insgesamt 4.752 Menschen studiert. Darunter sind 1.381 Frauen, davon sind 122 Promotionsstudentinnen. Im Bereich der Geisteswissenschaften liegt der Frauenanteil bei 60 Prozent, in den Ingenieurswissenschaften bei etwa 20 Prozent. Die Frauenanteile weisen die Studiengänge Medienwirtschaft, Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft oder auch Biomedizinische Technik sowie Miniaturisierte Biotechnologie auf. Beim wissenschaftlichen Personal liegt der Anteil bei 25 Prozent.



Wettbewerb unter Hochschulen

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind die meisten Lehrstühle in Deutschland nach wie vor von Männern besetzt. Am niedrigsten ist der Frauenanteil in den Ingenieurwissenschaften. An der TU Ilmenau sind zehn von etwa 100 Professuren weiblich besetzt. Im Bereich Mathematik, Natur- und Ingenieurwissenschaften sind es fünf von etwa 80.