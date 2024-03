Ilmenau Umweltminister Stengele diskutiert mit Windkraft-Gegnern

Ortmann warnte auch davor, keine Vorrangflächen auszuweisen. Stand jetzt könnten in Thüringen quasi überall Windräder aufgestellt werden. Nehme das Land die Steuerung durch Vorranggebiete nicht in die Hand, würde früher oder später "Wildwuchs" entstehen.

Laut Mobit belegen das Postings in den Sozialen Medien. Außerdem gebe es personelle Überschneidungen zwischen der Waldbürger-Initiative und der Reichsbürgerszene. Jede Fraktion des Ilmenauer Stadtrats durfte einen "Sachverständigen" einladen, wie die Verwaltung dem MDR THÜRINGEN sagte. Schuster war demnach von der AfD benannt worden. In seinem Vortrag stellte auch er dabei auch unbelegte Behauptungen zu vermeintlichen Folgen von Windkraft für Mensch und Umwelt auf.

Grünen-Umweltminister Stengele sagte, er wolle mit seiner Teilnahme an Veranstaltungen wie dieser in Ilmenau zeigen, dass er ernst nehme, wenn viele Menschen verunsichert sind. Es kursierten viele falsche Informationen, "die wir versuchen, zurecht zu rücken". Er hoffte am Ende - trotz teils sehr verfestigt wirkender Meinungen - ein bisschen aufgeklärt zu haben: "Was die Leute mitbekommen ist ja auch, dass wir uns der Diskussion stellen. Dass ich sage, wir berücksichtigen jede wissenschaftliche Studie, gebt sie uns und wir beziehen sie mit ein."

Er sehe in der Energiewende auch eine Chance auf Demokratisierung. Wenn Energie künftig in der eigenen Region produziert wird, gebe es für Kommunen in Form der Gewerbesteuer oder für Bürger in Form von Energiegenossenschaften die Möglichkeit, am Gewinn beteiligt zu sein.