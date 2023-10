Lieselotte und Alfred Wintruff aus Wasungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind seit mehr als sieben Jahrzehnten verheiratet. Vor genau 75 Jahren haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Laut Wasungens Bürgermeister Thomas Kästner ist eine solche "Kronjuwelenhochzeit" extrem selten. Die 96-jährigen Eheleute feierten das Jubiläum am Montag mit ihrer Familie in einer Gaststätte in Walldorf bei Meiningen. Trotz ihres hohen Alters sind beide noch in der Lage, mit Unterstützung zu laufen. Lieselotte und Alfred Wintruff mit ihrem Sohn und den drei Enkelinnen Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Große Feier war nicht möglich

Geheiratet haben die Wintruffs im Jahr 1948 in Eisenach. Wenige Monate zuvor hatten sie sich in einer Tanzgaststätte kennengelernt. Vor dem Traualtar stand Lieselotte dann in einem langen, weißen, geborgten Kleid. Eine große Feier war in der Nachkriegszeit nicht möglich. Dennoch erinnert sich Alfred Wintruff mit einem Lächeln an seine Hochzeit: "Wir hatten wenig, aber haben das Beste draus gemacht." Neben zwei Kaninchenbraten gab es auch 25 Liter Bier - etwas ganz Besonderes damals: "Wir hatten das Glück, dass Familienangehörige in einer Brauerei in Eisenach arbeiteten", erklärt Alfred Wintruff, wie sie an das Bier gelangt waren. Hochzeitsfoto des Ehepaars Wintruff vom Oktober 1948 Bildrechte: privat

Ein Sohn, drei Enkelinnen, sieben Urenkel

Alfred erlernte den Beruf des Werkzeugmachers und absolvierte ein Ingenieurstudium für Fertigungstechnik in Schmalkalden. Lieselotte ergriff den Beruf der Damen-Schneiderin. Sie wurden Eltern eines Sohnes. Nach einer Zeit in Ludwigsfelde zogen die Wintruffs nach Suhl. Alfred arbeitete als Abteilungsleiter in einem Elektrogerätewerk. Lieselotte war als Verkäuferin im Warenhaus tätig.

Heute haben sie neben ihren drei Enkeltöchtern auch sieben Urenkel. Seit 2014 wohnen sie im Haus ihres Sohnes Manfred in Wasungen. Auf die Frage, was sie verbindet, antwortet Alfred ganz bodenständig und bescheiden: ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Wandern, am liebsten auf dem Rennsteig.