Die Meininger Landrätin Peggy Greiser (parteilos) wirft dem Netzbetreiber TransnetBW Wortbruch vor. Wie das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen am Montag mitteilte, kritisiert Greiser geänderte Pläne für die Stromleitung Südlink in einem Teilstück zwischen Wasungen und Mehmels. Ursprünglich wollte TransnetBW das Waldstück für das Erdkabel unterbohren. Neue Pläne des Betreibers sehen stattdessen vor, Baugruben auszuheben.

Laut Greiser muss nach dem neuen Plan mehr Wald gerodet werden. Im fraglichen Bereich des Kommunalwaldes von Wasungen und Mehmels sowie in einigen Privatwaldparzellen sollen demnach nun breite Gräben aufgebaggert und alle Bäume in einem 15 Meter breiten Streifen gefällt werden. Das seien schwere Eingriffe in die Natur, so Greiser. Weiter sagte die Landrätin, es könne nicht sein, dass TransnetBW jetzt die Wälder schände, um Zeit und Geld zu sparen.