Schmalkalden Fleisch- und Wurstwaren GmbH investiert sieben Millionen Euro in Produktion

Die Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Schmalkalden investiert bis Ende des Jahres sieben Millionen Euro in ihre Produktion. Schwerpunkt soll dabei die neue Zentralküche werden. Dort soll künftig für die über 30 Filialen in Süd- und Westthüringen frisch gekocht werden.

Wie Geschäftsführer Kevin Kolland-Moritz mitteilte, investiert die Firma dabei in einen sogenannten Autoklaven - einer Art überdimensionierten Schnellkochtopf. Konserven, die der Autoklave anfertigt, seien dann auch ohne Kühlung und ohne Konservierungsstoffe ein halbes Jahr lang haltbar. Bis zum Sommer soll zudem eine neue vollautomatische Wurstverpackungslinie in Betrieb gehen. Die Kosten liegen dafür bei 1,6 Millionen Euro.

Der Umbau schafft im Unternehmen auch Platz für neue Rauchkammern. So kann nach Angaben des Geschäftsführers die Produktpalette auch um Salami und Schinken erweitert werden. Die Fleisch- und Wurstwaren GmbH beschäftigt 200 Mitarbeiter, 130 am Standort in Schmalkalden, der Rest arbeitet in den Filialen in Süd- und Westthüringen.