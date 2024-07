In Sonneberg ist der erste Christopher Street Day der Kreisstadt gestartet. Laut Polizei waren am frühen Samstagnachmittag mehr als 630 Menschen an dem Straßenzug beteiligt, der sich vom Rathausplatz zum Piko-Platz bewegte.

Der Christopher Street Day wird auch in anderen Thüringer Städten gefeiert, am Samstag auch in Altenburg. Er soll an das Aufbegehren von sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür erinnern. Der Ursprung des CSD liegt im Jahr 1969, als Polizisten homosexuelle Gäste einer New Yorker Bar drangsalierten.