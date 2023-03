In Thüringen gibt es nach Angaben des Ministeriums aktuell fünf Wolfsterritorien: ein Rudel in Ohrdruf im Kreis Gotha, ein weiteres in Ilfeld im Kreis Nordhausen, ein Paar im niedersächsischen Braunlage nahe Nordthüringen, Einzeltiere in Zella/Rhön im Wartburgkreis und nun auch in Neuhaus am Rennweg.