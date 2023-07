In Weimar darf ab Donnerstag kein Wasser mehr aus Bächen, Flüssen und Seen entnommen werden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, gilt das Verbot vorerst bis Ende Oktober.

Das Schöpfen mit Handgefäßen ist dagegen weiterhin erlaubt. Die Wettersituation habe zu niedrigen Wasserständen geführt, so die Stadtverwaltung. Daher reiche es nicht aus, die Entnahme nur zu beschränken. Die Allgemeinverfügung wurde an diesem Mittwoch im "Rathauskurier" veröffentlicht.

In Thüringen gilt bereits in einigen Landkreisen ein Wasserentnahmeverbot, unter anderem im Unstrut-Hainich-Kreis, im Ilm-Kreis, im Kreis Saalfeld-Rudolstadt und in anderen Landkreisen in Nordthüringen.