Eigentlich ist Christoph Ihling (CDU) schon jetzt nah dran an seinem künftigen Arbeitsplatz. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet er als Bürgermeister im sogenannten Rautenkranz am Markt, gerade mal 150 Meter vom historischen Rathaus entfernt. Das hat der CDU-Politiker stets im Blick: Als Modellbausatz steht es gleich gegenüber vom Schreibtisch. Das Rathaus ist schon länger sein Ziel, bereits vor sechs Jahren hatte sich Ihling als Oberbürgermeister beworben. Diesmal schaffte er es, erhielt in der Stichwahl gegen SPD-Kandidat Jonny Kraft rund 57 Prozent der Stimmen.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Nun trennen den 39-jährigen nur noch wenige Tage vom höchsten Amt in der Stadtverwaltung. Er übernimmt es von Katja Wolf, die überraschend Anfang des Jahres von der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht wechselte und nicht wieder antrat. Es würden nicht über Nacht alle Schlaglöcher verschwinden und Parks und Gärten im Zustand wie vor 100 Jahren erstrahlen, sagt Christoph Ihling und ahnt wohl, dass mit dem Wechsel viele Erwartungen verbunden sind. Er werde künftig für viele "die eine verantwortliche Person sein". Diese "Allzuständigkeit" gehöre zum Amt, "das kauft man mit ein". Aber er sei gern Ansprechpartner für die Eisenacher.

Mit Sommergewinn und Automobilbau aufgewachsen

Christoph Ihling ist in Eisenach geboren und aufgewachsen. Als Schüler der Geschwister-Scholl-Schule in der Weststadt lief er im Sommergewinns-Festzug mit. In seiner Familie hat er als Kind den Zusammenbruch des Automobilwerks Eisenachs miterlebt. Er interessiert sich für die Geschichte der Stadt und ist Mitglied in zehn Vereinen. Dem Spruch, dass es einem Eisenacher nicht gut gehe, wenn er die Wartburg nicht sieht, den würde er unterschreiben.

Politik verstehe ich ganz klassisch als Dienst an der Gesellschaft. Christoph Ihling

Was aber hat ihn in die Politik gebracht? Der soziale Wohnungsbau, sagt er. Der Immobilienkaufmann und studierte Betriebswirt war als Projektleiter der Städtischen Wohnungsgesellschaft an mehreren solcher Vorhaben beteiligt. Der "gemein- und gesellschaftsnützige Charakter" dieses Wohnungsbaus sei politisch, findet Ihling. In Eisenach sei damit ein Stück "Stadtreparatur" gelungen. "Wenn man durch die Katharinen- oder die Georgenstraße geht und dann davon überzeugt ist, auch langfristig etwas richtig gemacht zu haben, ist das ein tolles Gefühl." Er trat vor zehn Jahren in die CDU ein, wurde 2019 in den Stadtrat gewählt. "Politik verstehe ich ganz klassisch als Dienst an der Gesellschaft."

Mehr tun für Straßen, Brücken, Digitalisierung

Im Jahr 2022 wählte der Stadtrat Ihling zum Bürgermeister, zuständig für Hoch- und Tiefbau in der Stadt. Das mache er "unheimlich gerne, jeden Morgen. Es geht darum, dass wir für die Bürger hier vor Ort, für unsere Stadt etwas Positives entwickeln." Als Oberbürgermeister sieht er sich zum einen in einer Kontinuität: Beim Schulausbau beispielsweise, wo sehr viel in den vergangenen Jahren passiert ist. Mehr tun will er künftig bei der Sanierung von Brücken und Straßen. Auch bei der Digitalisierung sieht er die Stadt "nicht in der Geschwindigkeit unterwegs, in der das Mitarbeiter in der Verwaltung und Bürger glücklich macht."

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Schlüsselprojekt Multifunktions-Sportarena "O1"

Ein Schlüsselprojekt bleibt für Ihling das "O1", die geplante Multifunktions-Sportarena in einer denkmalgeschützten Produktionshalle des früheren Automobilwerks. Es gelte, "die Brache in der Eisenacher Innenstadt zu revitalisieren, um das ganze Stadtquartier und auch die Stadt zu entwickeln". Dabei hat er das gesamte Viertel nördlich von Bahnlinie und Rennbahn im Auge, das einst maßgeblich von der Automobilindustrie geprägt war. Das "O1" könne zum Ort für nationale Kongresse werden – da verfüge die Stadt mit ihrer zentralen Lage in Deutschland über eine lange Tradition, sagt Ihling und erinnert an die Gründung des Verbands der Automobilindustrie im Jahr 1901.

Eisenach darf nicht nur stolz auf seine Vergangenheit sein. Wir müssen vor allem sehen, dass wir die Stadt mehr ins Jetzt holen. Christoph Ihling