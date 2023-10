Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Bad Liebenstein Altensteiner Höhle: Licht und Klang im Landschaftspark untertage

Hauptinhalt

27. Oktober 2023, 16:37 Uhr

1799 wurde die Altensteiner Höhle unterhalb des Schlossparks entdeckt. Der Meininger Herzog ließ sie gleich zur Schauhöhle ausbauen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren hat die Stadt Bad Liebenstein 2,1 Millionen Euro investiert - in Sicherheit, Barrierefreiheit, aber auch in moderne Technik. Die Besucher erleben ab Dezember Licht- und Klanginstallationen sowie dreidimensionale Projektionen im Höhlendom.