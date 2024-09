Aber die Jugendlichen werden auch zusammen arbeiten, sagte der 72-jährige Organisator. "Es heißt ja Workcamp. Es gibt insgesamt 15 Arbeitgeber. Dort werden jeweils zwölf Jugendliche am Montag kleinere Tätigkeiten übernehmen, zum Beispiel Hecke schneiden oder Fenster putzen - natürlich alles freiwillig", so Durner weiter.

Als eine Art Abschiedsgeschenk und Hinterlassenschaft für künftige Generationen im Bad Salzunger Gymnasium hatte der 72-Jährige deswegen die Idee, mit Jugendlichen gemeinsam einen Film über die NS-Verbrechen in den Nachbarländern zu drehen. Das Ziel des ehemaligen Sport- und Religionslehrers: "Die Jugend soll die deutsche Geschichte kennenlernen und sich damit auseinandersetzen. Oftmals fehlt den Jugendlichen in der heutigen Zeit das nötige Hintergrundwissen."

Für den Dreh reisten Durner und die jungen Filmemacher im vergangenen Jahr nach Polen, Tschechien, Litauen und Ungarn und sprachen dort mit Zeitzeugen. Der entstandene Film "Was bleibt für immer" soll nun erstmals in voller Länge während des Jugendtreffs gezeigt werden.

Obwohl Burkhard Durner als Hauptorganisator des Workcamps aufhören will, wünscht er sich, dass es auch in zwei Jahren mit dem 13. Internationalen Workcamp weitergeht. Die Zahlen sprechen jedenfalls für sich, denn Durner schätzt, dass bisher rund 2.000 Jugendliche aus aller Welt in den 27 Jahren Workcamp dabei waren. Und für das Engagement gab es auch einige Auszeichnungen beispielsweise den Deutschen Jugendkarlspreis und Demokratiepreise.

"Für mich ist das ein Herzensprojekt, denn ich mache das für unsere Jugend", sagte er. "Nur muss ich jetzt langsam in die zweite Reihe zurücktreten und auch die Jugend selbst in die Pflicht nehmen", so Durner weiter. Deswegen will er nun mit jahrelangen Helfern während der sieben Tage ins Gespräch kommen und eventuelle Nachfolger suchen, die sich in Zukunft beim Internationalen Workcamp den Hut aufsetzen. Damit es weitergehen kann mit der Freundschaft zwischen Thüringer Jugendlichen und Jugendlichen aus der ganzen Welt.