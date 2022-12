In der Thüringer Rhön ist die Jagd auf die fünf jungen Wolfsmischlinge noch nicht abgeschlossen. Das Umweltministerium teilte auf Anfrage von MDR THÜRINGEN mit, die Aktion laufe noch.

Im August war bekannt geworden, dass sich die im Raum Zella/Rhön ansässige Wölfin mit einem Hund gepaart und sogenannte Hybrid-Welpen zur Welt gebracht hatte. Laut Gesetz müssen die Tiere aus der Natur entnommen werden, damit sie sich nicht weiterverbreiten. Weil die Welpen zu dem Zeitpunkt schon zu alt waren, um in einem Gehege zu leben, sollen sie getötet werden .

Nach dem jüngsten mutmaßlichen Nutztierriss in der Region hat der CDU-Landtagsabgeordnete Martin Henkel den Abschuss der Zellaer Wölfin gefordert. Am 22. Dezember waren im Bad Salzunger Ortsteil Kaltenborn zwei Kamerunschafe in der Nähe eines Wohnhauses tot aufgefunden worden. Der aktuelle Vorfall zeige, dass die "Problemwölfin" entnommen werden müsse, sagte Henkel.