Für Kusturica ist die Neretva aber auch ein Symbol dafür, dass die Menschen in Bosnien und Herzegowina, einem Land, das auch drei Jahrzehnte nach dem Bürgerkrieg gespalten ist, gemeinsam an einem Strang ziehen können: "Flüsse sind das wertvollste Gut des Landes. Sie verbinden, und wir stehen für das ein, was die Politik hier seit 30 Jahren zu zerstören versucht - nämlich die Tatsache, dass wir alle in Frieden zusammenleben können. Unser gemeinsamer Kampf für die Flüsse beweist das!" Was die Bosnier in diesem Kampf laut Kusturica allerdings brauchen, ist internationale Unterstützung. "Unsere Flüsse gehören nicht nur uns in Bosnien-Herzegowina. Es ist ein Kulturgut Europas, das gerettet werden muss", sagt die Aktivistin.