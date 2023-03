Seit Jahren wird die katholische Kirche in Polen von einer Krise geplagt. Während ihr Einfluss auf die Politik in der Regierungszeit der PiS-Partei enorm zunimmt, verliert sie immer mehr den Einfluss auf das Denkeln und Handeln der Bürger. Dazu hat nicht nur die Allianz mit den Regierenden beigetragen, sondern auch Missbrauchsskandale und Hetztiraden von Geistlichen gegen Andersdenkende oder sexuelle Minderheiten.



Umfragen belegen: Die wenigsten Polen halten sich an die strenge, nicht mehr zeitgemäße Sexualmoral der katholischen Kirche. Schüler flüchten regelrecht aus dem Religionsunterricht. Immer mehr Menschen treten offiziell aus der Kirche aus – eine in Polen lange unbekannte Erscheinung, weil es dort keine Kirchensteuer und damit keinen finanziellen Anreiz für einen Kirchenaustritt gibt. Noch mehr Menschen kehren der Kirche still den Rücken und gehen einfach nicht mehr oder nur noch sporadisch in die Gottesdienste. Auch die Zahl der Priesteramtskandidaten – einst Polens "Exportschlager" – sinkt von Jahr zu Jahr, so dass erste Priesterseminare bereits schließen bzw. zusammengelegt werden mussten.