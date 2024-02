Beobachter vergleichen das Verhalten der PiS mit einem Boxer nach einem schweren K.O. – sie steht immer noch unter Schock. Der PiS-Vorsitzende Kaczyński ist geschwächt, seine Aura des "genialen Strategen" liegt in Trümmern, das Verlangen innerhalb der Partei mit der missglückten Wahlstrategie abzurechnen, nimmt immer mehr zu. Das könnte nur schwer kontrollierbare Prozesse in der PiS auslösen: interne Spannungen und Fraktionskämpfe, die für die Integrität der gesamten Partei gefährlich wären. Und da die Partei politisch alles ist, was Kaczyński noch übriggeblieben ist, muss er sie nun um jeden Preis konsolidieren.

Dafür greift er aber auf alte Methoden zurück, obwohl die in letzter Zeit offenbar versagt haben: harte Konfrontation mit dem politischen Gegner, Destabilisierung der Lage im Land und Aufheizen der sozialen Stimmung. Anstatt mildere Töne anzuschlagen, werden Kaczyńskis Angriffe auf die neue Regierung immer brutaler. Er bedient sich dabei regelmäßig solcher Bezeichnungen wie "Koalition von Rache und Chaos", "schleichender Staatsstreich" oder "das Tusk-Regime". Für Rafał Chwedoruk, Politologe von der Warschauer Universität, ist der Sinn hinter der verbalen Aufrüstung klar: "Die PiS radikalisiert sich, weil sie keine andere Wahl hat. Nur so kann sie Abrechnungen nach den Wahlen vermeiden und nur so kann sie ihre Wählerschaft zusammenhalten."

Schon am 7. April stehen in Polen die nächsten Wahlen an – diesmal Kommunalwahlen. Ihren Wahlkampf hat die PiS schon vor kurzem mit einer Tour durchs Land eröffnet, was ein großer Test für sie sein wird. Sie ist jetzt eindeutig auf dem Rückzug – die Unterstützung für die Partei ist laut Umfragen allein im Januar um fünf Prozent gesunken. Ihre Wahlkampfparole "Treffen der freien Polen" steht für ebenso harsche Anti-EU-Rhetorik wie bisher. Trotzdem will die PiS damit überraschenderweise jüngere Wähler ansprechen. Nur hat sie es jetzt aber grundsätzlich viel schwerer als früher, betont Agnieszka Kasińska-Metryka, Politologin von der Jan Kochanowski-Universität in Kielce: "Die Partei hat nichts mehr zu versprechen oder zu verschenken, und sie hat auch kein Propaganda-Instrument in Form von TVP mehr." Die Kontrolle über den öffentlich-rechtlichen Fernsehsehsender TVP hatte die PiS Mitte Januar nur unter großem Widerstand abgegeben.