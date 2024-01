Trotzdem leben Journalisten wie Nikolow weiterhin gefährlich. Am 15. Januar haben maskierte Personen in Militäruniform versucht, in seine Wohnung einzudringen, während Nikolow nicht zu Hause war. Die Angreifer haben schließlich Zettel mit Beleidigungen an seiner Wohnungstür angebracht, sich selbst dabei gefilmt und das Video auf Telegram in Umlauf gebracht.