Ukraine-News Kaum Russen im wehrfähigen Alter als Flüchtlinge in Deutschland anerkannt

11:53 Uhr | Lettland schließt zwei Grenzübergänge zu Russland

Lettland hat in Reaktion auf Russlands Entscheidung, die Einreisemöglichkeiten ukrainischer Staatsbürger einzuschränken, zwei Grenzübergänge vorübergehend geschlossen. Auf Beschluss der Regierung des baltischen EU- und Nato-Landes sind die beiden Kontrollpunkte Pededze and Vientuli bis auf weiteres dicht. "Die Grenzübergänge wurden erfolgreich geschlossen", sagte Innenminister Rihards Kozlovskis am Montag im lettischen Rundfunk. Demnach wurden an beiden Kontrollpunkten Betonblöcke und Stacheldrahtrollen errichtet.

Russland hatte vergangene Woche angekündigt, dass ukrainische Staatsbürger ab diesem Montag nur noch an zwei Grenzübergängen nach Russland einreisen dürfen: über den Flughafen Scheremetjewo in Moskau und den Kontrollpunkt Vientuli. Die lettische Regierung erklärte daraufhin, Pededze and Vientuli zu schließen.

11:12 Uhr | Nato beginnt Verteidigungsübung "Steadfast"

Die Nato beginnt ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des europäischen Bündnisgebiets. An der Übung "Steadfast Noon" sind in den kommenden eineinhalb Wochen etwa 60 Flugzeuge beteiligt – darunter moderne atomwaffenfähige Kampfjets, aber auch Überwachungs- und Tankflugzeuge sowie Langstreckenbomber vom Typ B-52. Schauplatz der Manöver ist in diesem Jahr insbesondere der Luftraum über Italien, Kroatien und dem Mittelmeer. Nach Angaben der Nato nehmen 13 Bündnismitglieder an der Übung teil, auch Deutschland.

Die Nato betont, dass "Steadfast Noon" keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei und dass keine scharfen Waffen zum Einsatz kämen. Bei der Übung, die bis zum 26. Oktober läuft, handelt es sich demnach um eine routinemäßige Ausbildungsmaßnahme. Sie werde in mindestens 1.000 Kilometer Entfernung zu russischen Grenzen abgehalten.