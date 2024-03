Ukraine-News Mehrere Tote bei Luftangriffen auf Cherson und Sumy

An der Sondersitzung zum Taurus-Marschflugkörper hatten 105 Personen teilgenommen. Strack-Zimmermann zufolge waren zwei Drittel der Teilnehmer von Ministerien, dem Kanzleramt, den Geheimdiensten und den Landesvertretungen entsandt worden. Der Ausschuss hat 38 ordentliche Mitglieder.

Update 12:39 Uhr | Ukrainische Behörden melden mehrere Tote bei russischen Luftangriffen

Bei einem russischen Luftangriff sind in der Nähe der südukrainischen Stadt Cherson nach Angaben des Regionalgouverneurs zwei Zivilisten getötet worden. Die russische Armee habe "mehrere Autos von Zivilisten angegriffen", erklärte Gouverneur Oleksandr Prokudin im Onlinedienst Telegram.

Bildrechte: picture alliance/dpa/https://photonew.ukrinform.com/Ukrinform Ein weiterer Mensch wurde nach Behördenangaben in der nordöstlichen Region Sumy getötet. Das ukrainische Innenministerium gab an, bei den Angriffen in Sumy seien mehrere Häuser sowie unter anderem eine Schule, ein Kindergarten und ein Krankenhaus getroffen worden. Innerhalb von 24 Stunden gab es demnach 136 Angriffe auf die Region.



Die Regierung in Kiew hatte am Mittwochmorgen angesichts der intensiven russischen Bombardierung bereits die Evakuierung der Zivilbevölkerung in Sumy angeordnet. Rund 200 Menschen seien in der vergangenen Woche bereits aus den gefährdeten Gebieten evakuiert worden, teilten ukrainische Beamte vor Ort mit.

In der zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben des Gouverneurs Serhij Lyssak bei nächtlichen Angriffen sechs Menschen verletzt, darunter zwei Jugendliche. Lyssak veröffentlichte bei Telegram auch Fotos von teilweise zerstörten Häusern. Am Morgen sei zudem ein weiterer Mann im Alter von 27 Jahren in der Stadt Nikopol durch Artilleriebeschuss verletzt worden.

12:32 Uhr | Russischer Geheimdienst meldet Festnahme wegen angeblicher Spionage für die Ukraine

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben in der Region Chabarowsk im Fernen Osten des Landes einen Verdächtigen wegen Spionage für die Ukraine festgenommen. Wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf den FSB berichtete, soll der Mann aus der Großstadt Komsomolsk "proaktiv über das Internet" Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes kontaktiert haben, um Informationen zu einem Rüstungsbetrieb in der Region Chabarowsk zu übermitteln. Ziel sei es gewesen, "dem Feind die Planung und Durchführung von Sabotageakten zu ermöglichen".

Update 12:04 Uhr | Lage in Belgorod zunehmend angespannter

Die russische Grenzregion Belgorod ist nach Angaben der dortigen Behörden erneut von der Ukraine angegriffen worden. Bei dem Beschuss seien ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt worden, erklärt die Regionalregierung.

In der seit Tagen von ukrainischer Seite beschossenen russischen Grenzregion verschärft sich die Lage weiter. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow kündigte für die gleichnamige Gebietshauptstadt und die an der Grenze zur Ukraine gelegenen Kreise einen vorzeitigen Ferienbeginn an. Ein Teil des Unterrichts soll noch online abgewickelt werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Belgorod Region Governor Vyaches/AP Zuvor hatte Gladkow angekündigt, dass der Zugang zu mehreren Ortschaften in der Grenzregion Belgorod eingeschränkt werden soll. Vor sechs Siedlungen würden von Mittwoch an Absperrposten aufgestellt, hieß es. So werde versucht, die Bewohner davon zu überzeugen, sich in Sicherheit zu bringen. In der Region hatte es zuletzt immer wieder Luftalarm und Beschuss von ukrainischer Seite gegeben. Auch in der Nacht zum Mittwoch gab es in der Region Luftalarm, so auch im benachbarten Kursk.

10:21 Uhr | Bestätigt: Westliche Soldaten in der Ukraine stationiert